Юбилеи, события и имена, связанные с историей Сургута и Югры

В октябре у Сургута сразу несколько заметных юбилеев: от открытия первого высшего учебного заведения до появления театра «Петрушка» и памятника Пушкину. А еще в этом месяце родились люди, которые оставили заметный след в истории города – от нефтяников и педагогов до журналистов, спортсменов и работников культуры. В обзоре собрали главные памятные даты октября.

1 октября

60 лет назад, в 1966 году, в Сургуте открылось первое высшее учебное заведение – учебно-консультационный пункт Тюменского индустриального института. Сегодня это Сургутский институт нефти и газа – филиал Тюменского индустриального университета.

10 лет назад, в 2016 году, открылся Дворец искусств «Нефтяник». Здание отличается необычным архитектурным решением и техническим оснащением. В нем работают пять концертных залов, арт-кафе, классы для занятий и репетиционные студии.

Сегодня Дворец искусств «Нефтяник» остается одной из крупных концертных площадок города. В 2024 году он вошел в число лучших культурно-досуговых учреждений Югры, получив звание лауреата II степени.

2 октября

85 лет со дня рождения Людмилы Горды (1941-1996), заслуженного работника культуры Российской Федерации, основателя и первого директора детской художественной школы №1. В Сургут она приехала в 1971 году. Награждена значком Министерства культуры СССР «За отличную работу». При ее участии была создана первая городская художественная школа, которой в 1996 году присвоили имя Людмилы Горды.

14 октября

30 лет назад, в 1996 году, в Сургуте создали Центр детского творчества. Его образовали после объединения Студии самодеятельного творчества и Дома творчества юных. При Центре образовали два отделения: отделение художественного творчества и отделение прикладного творчества. Первый директор – Ирина Ярошинская. Сегодня здесь работают 79 сотрудников, а обучение по 62 программам дополнительного образования ежегодно проходят более 2 тысяч воспитанников. Директор Центра – Юлия Юдина.

15 октября

65 лет назад, в 1961 году, геологи Сургутской нефтеразведки под руководством Е. В. Войцеховича открыли Усть-Балыкское нефтяное месторождение. В разработку его ввели в 1964 году. Открытие месторождения стало одной из причин основания Нефтеюганска.

16 октября

40 лет назад, в 1986 году, в Сургуте открылась детская библиотека №4, сегодня – библиотека №30. Она разместилась на площади 88 кв. метров. Помимо читального зала и абонемента, здесь появилась «Комната сказок» для маленьких читателей. Первым заведующим стала Надежда Беляева. Сегодня библиотека ежегодно проводит тематическую викторину «Краеведческий десант». Руководит учреждением Ольга Осинцева.

18 октября

80 лет со дня рождения Любови Кондаковой (р. 1946), заслуженного деятеля культуры Югры и ветерана библиотечного дела Сургута и Сургутского района. Более 50 лет она проработала в библиотеках города и района. Кондакова внесла большой вклад в создание Музея истории сургутских библиотек и стала автором книги «Сургутские библиотеки: 100 лет истории». Награждена значком Министерства культуры РСФСР «За отличную работу» (1988), медалью «Ветеран труда СССР». Является лауреатом премии Департамента культуры Югры в области библиотечного дела им. Н.В. Лангенбах (2014).

50 лет назад, в 1976 году, в Сургуте открылась средняя школа №3. Первым директором был Андрей Сибирцев. Сегодня школой руководит Анна Ковшова.

19 октября

85 лет со дня рождения Софьи Липявко (1941-2023),ветерана труда Югры, заведующей отделом культуры исполкома Сургутского городского Совета народных депутатов в 1973-1989 годах.

20 октября

55 лет Владиславу Засыпкину (р. 1971), заслуженному деятелю науки Югры, доктору социологических наук, ректору Сургутского государственного педагогического университета. Сургутская педагогическая деятельность стала частью его профессионального пути еще в 1994 году. В разные годы он был заведующим кафедрой иностранных языков, проректором по научной работе и первым проректором. Ректором СурГПУ Засыпкин стал в 2019 году. Награжден Почетной грамотой Президента России.

100 лет со дня рождения Нажмидена Жумажанова (1926-2005), Героя Социалистического Труда, участника Великой Отечественной войны и почетного гражданина Сургута. Работал бурильщиком, мастером по испытанию скважин и заместителем начальника районной инженерно-технической службы Сургутской нефтегазоразведочной экспедиции. Участвовал в открытии крупных месторождений, в том числе Быстринского, Западно-Сургутского, Лянторского и Федоровского. Был награжден за боевые и трудовые заслуги.

24 октября

80 лет со дня рождения Георгия Ешимова (1946-2012), поэта, члена Союза писателей России. В Сургут он приехал в 1984 году. Работал в НГДУ «Быстринскнефть», преподавал в Сургутском институте нефти и газа. Ешимов был кандидатом технических наук, автором 168 изобретений и 13 поэтических сборников. В 2007-2012 годах руководил сургутским литературным объединением «Северный огонек».

25 лет назад, в 2001 году, на площади перед Центральной городской библиотекой установили памятник Александру Пушкину. Шестиметровая бронзовая фигура поэта стоит на постаменте из красного полированного гранита. Автор скульптуры – заслуженный художник России Анатолий Дёма, архитекторы – Н. Н. Соколов и С. Л. Михайлов. Вес памятника составляет 1,2 тонны.

25 октября

30 лет назад, в 1996 году, в Сургуте создали городской Комитет ветеранов войны. Первым председателем организации стал Виталий Алексеев.

70 лет Сергея Иванова (1956-2002), генерал-лейтенанта, командира дорожно-строительного корпуса, начальника Сургутского гарнизона и заместителя мэра Сургута. В 2000 году он возглавил департамент архитектуры и градостроительства города. Под его руководством скорректировали генеральный план Сургута, разработали проекты застройки нескольких микрорайонов, подготовили эскиз памятника «Основателям Сургута», появились дома новых серий и Музейный центр. В 2003 году именем Сергея Иванова назвали улицу между 33-м и 34-м микрорайонами.

60 лет Станиславу Руденко (р. 1966), заслуженному деятелю физической культуры и спорта Югры. В Сургуте он с 1979 года. С 1992 года работает тренером по волейболу, а с 1997-го – в спортивной школе олимпийского резерва «Аверс». По инициативе Руденко здесь открыли отделение спорта глухих по волейболу. Его воспитанники становились победителями всероссийских, европейских и международных соревнований по волейболу и пляжному волейболу среди спортсменов с нарушением слуха. Руденко имеет звания заслуженного тренера России и отличника физической культуры и спорта.

26 октября

70 лет Дмитрию Сергееву (р. 1956), журналисту, писателю-фантасту и поэту, члену Союза журналистов России и Союза писателей России. В Сургут он приехал в 1984 году, а с 1988 года начал заниматься журналистикой: сотрудничал с газетами «Нефть Приобья», «Вестник», «Газовик» и местными телекомпаниями. Сергеев входил в правление Сургутской организации журналистов, был членом редколлегии альманаха «Сургут литературный» и координатором окружной писательской организации по Сургуту. Он автор нескольких поэтических сборников и книг фантастической прозы. С 2015 года живет в Тюмени.

50 лет назад, в 1976 году, в составе Западно-Сибирского государственного объединения «Запсиббурнефть» создали Сургутское управление буровых работ №2, ныне – подразделение ПАО «Сургутнефтегаз». Первым руководителем стал Александр Усольцев.

Также в октябре:

35 лет назад, в 1991 году, в ДК «Энергетик» открылся театр актера и куклы «Петрушка». Изначально в нем работали четыре актера, художник и художественный руководитель. Создателем театра и режиссером-постановщиком стала заслуженный деятель культуры Югры Надежда Тютюнова. Сегодня в репертуаре «Петрушки» более 70 спектаклей для детей и взрослых. Театр также проводит фестиваль «КУКЛАград» и реализует социальные проекты для детей с ограниченными возможностями здоровья, школьников и малышей. С 2013 года «Петрушку» возглавляет заслуженный деятель культуры Югры Елена Блинова.

Ранее СИА-ПРЕСС писал, что в обновленном проекте КРТ ядра центра Сургута театр «Петрушка» сохранили, однако инвестор должен будет лишь спроектировать его. Строительство предполагается финансировать из бюджета.

35 лет назад, в 1991 году, Советом женщин объединения «Сургутнефтегаз» создали городскую благотворительную общественную организацию «Забота». Она оказывает адресную помощь льготным категориям сотрудников предприятия и детям с ограниченными возможностями здоровья. За годы работы организация стала лауреатом и победителем нескольких конкурсов социальных проектов, а в 2011 году ее название занесли на Доску почета Сургута.

Информация взята из краеведческого календаря «Знаменательные и памятные даты города Сургута на 2026 год». Подготовлено Центральной городской библиотекой имени А. С. Пушкина