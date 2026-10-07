На рейсе Utair из Сургута в Краснодар загорелся телефон пассажира

Утром 6 октября в самолете Boeing 737-800 авиакомпании Utair, выполнявшем рейс UT-435 из Сургута в Краснодар, загорелся телефон Xiaomi. Инцидент произошел примерно за час до посадки, сообщает канал «Авиаторщина».

Смартфон принадлежал мужчине, который сидел в середине салона у прохода. Пассажир бросил горящее устройство на пол и начал заливать водой. Находившиеся рядом люди закричали «пожар» и поднялись со своих мест. Салон заполнил дым.

Одна из бортпроводниц быстро подошла к месту происшествия с огнетушителем. После доклада о возгорании командир самолета объявил сигнал бедствия. «Пассажирам по громкой связи дали команду пригнуться и дышать через влажную ткань», — рассказал источник.

Экипаж полностью потушил огонь, поместил телефон в металлический контейнер и залил водой, чтобы исключить повторное возгорание. Командир отменил сигнал бедствия через минуту после объявления, и самолет продолжил полет до Краснодара. При тушении бортпроводники использовали два огнетушителя. Огонь повредил ковровое покрытие.

По данным источника, это шестой случай теплового разгона литиевых батарей портативных устройств во время полета в России за последние полтора года.

Ранее siapress.ru разбирал правила перевозки портативных аккумуляторов в самолетах. Поводом стал случай в Сургуте, где у девушки загорелся пауэрбанк в лифте.