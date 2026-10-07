Американская корпорация подала иск к предпринимателю из Сургута из-за продажи Fairy

Компания Procter & Gamble потребовала взыскать 100 тысяч рублей с предпринимателя из Сургута, заподозрив его в продаже контрафактного средства для мытья посуды Fairy. Как сообщает «Сургутская трибуна», иск рассматривает Арбитражный суд Югры.

По данным пресс-службы суда, предприниматель продает продукцию через маркетплейс. Компания утверждает, что средство не выпускали ни ее заводы, ни производители, имеющие разрешение правообладателя.

«Спорная продукция не выпускалась ни заводами-изготовителями, входящими в группу правообладателя, ни иными производителями, которые бы действовали с его разрешения. Кроме того, указанные товары истцом или третьими лицами с его согласия в гражданский оборот не вводились. Исходя из вышесказанного, истец полагает, что предлагаемая к продаже и реализуемая ответчиком продукция обладает признаками контрафактности», — пояснили в пресс-службе суда.

Суд пока не вынес решение по иску. Контрафактность товара остается утверждением компании.

Procter & Gamble была основана в 1837 году, на 2023 год у нее было более 100 тысяч сотрудников, $120 млрд активов и рыночная капитализация более $370 млрд.

Ранее siapress.ru сообщал, что Сургутский городской суд взыскал компенсацию за продажу воздушных фигур со «Смешариками». Женщина предлагала товары с изображениями персонажей в интернете без разрешения правообладателя. Суд обязал ее выплатить 40 тысяч рублей компенсации и 8 096 рублей судебных расходов.