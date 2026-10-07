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Более 1,5 тысяч молодых югорчан отправятся на срочную военную службу этой осенью

Из Югры осенью 2026 года направят на службу более 1500 призывников

Более 1,5 тысяч молодых югорчан отправятся на срочную военную службу этой осенью
Фото siapress.ru

Более 1500 жителей Югры должны отправиться на военную службу по призыву осенью 2026 года. Первые команды начнут убывать к местам службы с 10 октября, сообщил ugra-news.ru военный комиссар округа Роман Вуколов.

В регионе работают 23 призывные комиссии, а медицинское освидетельствование проводят свыше 60 врачей-специалистов и медицинских работников. К началу отправок комиссии уже приняли решения о призыве более 80% граждан от установленного задания. В ближайшее время военкоматы оповестят их о необходимости явиться для отправки.

По словам военного комиссара, проведение призывных мероприятий в течение всего года позволило равномернее распределить нагрузку на призывные пункты и дать гражданам время пройти необходимые процедуры.

Военкоматы формируют повестки в Реестре воинского учета, направляют их в письменной форме и дублируют электронно. Уведомления о размещении повесток поступают в личные кабинеты на «Госуслугах».

Как пояснил Роман Вуколов, сведения из реестра позволяют комиссиям предоставлять отсрочку или освобождение от призыва без личной явки гражданина. Данные о студентах, отцах двух и более детей, ИТ-специалистах система актуализирует на основе информации госорганов и работодателей. Через «Госуслуги» также можно подать заявления о постановке на воинский учет, снятии с него и изменении документов. Сведения из реестра доступны через личный кабинет на сайте реестрповесток.рф и при обращении в МФЦ.

Во время медосвидетельствования врачи используют региональную медицинскую информационную систему. По словам военкома, она помогает получать актуальные данные о здоровье призывников и избавляет граждан от необходимости собирать отдельные справки.

«Очередной раз хочу подчеркнуть: военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, для выполнения задач специальной военной операции в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях, а также на территории Украины направляться не будут. В настоящее время соединения и воинские части, выполняющие задачи специальной военной операции, комплектуются исключительно гражданами, заключившими контракт о прохождении военной службы. Также отмечу, что военнослужащие по призыву, чей срок службы истекает этой осенью, будут своевременно уволены и направлены к местам проживания», — подчеркнул Роман Вуколов.

С 10 октября специалисты будут отвечать на вопросы о призыве по телефону 8 (346) 739-70-30. Телефоны муниципальных военкоматов опубликованы в разделе «Контакты» на официальном сайте Военного комиссариата Югры.

Ранее siapress.ru сообщал, что призывники Тюменской области также начнут отправляться на службу с 10 октября. Регион планирует направить в войска около 1500 человек.


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Сегодня в 12:02, просмотров: 198, комментариев: 0
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