Из Югры осенью 2026 года направят на службу более 1500 призывников

Более 1500 жителей Югры должны отправиться на военную службу по призыву осенью 2026 года. Первые команды начнут убывать к местам службы с 10 октября, сообщил ugra-news.ru военный комиссар округа Роман Вуколов.

В регионе работают 23 призывные комиссии, а медицинское освидетельствование проводят свыше 60 врачей-специалистов и медицинских работников. К началу отправок комиссии уже приняли решения о призыве более 80% граждан от установленного задания. В ближайшее время военкоматы оповестят их о необходимости явиться для отправки.

По словам военного комиссара, проведение призывных мероприятий в течение всего года позволило равномернее распределить нагрузку на призывные пункты и дать гражданам время пройти необходимые процедуры.

Военкоматы формируют повестки в Реестре воинского учета, направляют их в письменной форме и дублируют электронно. Уведомления о размещении повесток поступают в личные кабинеты на «Госуслугах».

Как пояснил Роман Вуколов, сведения из реестра позволяют комиссиям предоставлять отсрочку или освобождение от призыва без личной явки гражданина. Данные о студентах, отцах двух и более детей, ИТ-специалистах система актуализирует на основе информации госорганов и работодателей. Через «Госуслуги» также можно подать заявления о постановке на воинский учет, снятии с него и изменении документов. Сведения из реестра доступны через личный кабинет на сайте реестрповесток.рф и при обращении в МФЦ.

Во время медосвидетельствования врачи используют региональную медицинскую информационную систему. По словам военкома, она помогает получать актуальные данные о здоровье призывников и избавляет граждан от необходимости собирать отдельные справки.

«Очередной раз хочу подчеркнуть: военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, для выполнения задач специальной военной операции в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях, а также на территории Украины направляться не будут. В настоящее время соединения и воинские части, выполняющие задачи специальной военной операции, комплектуются исключительно гражданами, заключившими контракт о прохождении военной службы. Также отмечу, что военнослужащие по призыву, чей срок службы истекает этой осенью, будут своевременно уволены и направлены к местам проживания», — подчеркнул Роман Вуколов.

С 10 октября специалисты будут отвечать на вопросы о призыве по телефону 8 (346) 739-70-30. Телефоны муниципальных военкоматов опубликованы в разделе «Контакты» на официальном сайте Военного комиссариата Югры.

Ранее siapress.ru сообщал, что призывники Тюменской области также начнут отправляться на службу с 10 октября. Регион планирует направить в войска около 1500 человек.