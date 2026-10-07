В Сургуте восстановили электроснабжение 28 СНТ после снегопада и падения деревьев

Энергетики восстановили электроснабжение всех 28 СНТ Сургута, где непогода вызвала перебои. Как сообщает администрация города, профильные службы практически устранили последствия снегопада, однако работы продолжаются.

Из-за падения веток и деревьев несколько человек получили травмы, также пострадали автомобили. Число травмированных и поврежденных машин мэрия не уточнила.

Аварийные и дорожные службы почти сутки работают в усиленном режиме. По данным администрации, продолжительность отключений электричества во всех случаях оставалась в пределах допустимых законом сроков. Сотрудники ЕДДС направляют обращения жителей профильным организациям, специалисты ограждают опасные участки сигнальными лентами.

«Специалисты убирают поваленные деревья и ветви с тротуаров и проезжих частей. В первоочередном порядке работы ведутся на участках, где деревья создают препятствия для прохода пешеходов и движения транспорта. В течение дня специалисты обследуют и приведут в порядок городские территории, включая парки и скверы», — обозначила директор МКУ «Лесопарковое хозяйство» Ирина Николаенко.

Ночью дорожники задействовали 23 единицы техники для очистки улиц и обработки пескосоляной смесью, днем — около 30. Администрация напомнила управляющим компаниям и товариществам собственников о необходимости убрать дворы и обработать от гололеда тротуары, ступени и площадки перед подъездами.

Сотрудники образовательных учреждений удалили мокрый снег и наледь с навесов над входами и на игровых площадках. Они оградили места возможного схода снега и при необходимости организовали дежурство, чтобы не допускать туда детей. Педагоги провели беседы о правилах поведения во время снегопада и гололеда.

Мэрия просит жителей осторожно передвигаться по городу, не стоять и не проходить под деревьями и вблизи зданий. Об угрозах безопасности следует сообщать в ЕДДС по номеру 112.

Ранее siapress.ru опубликовал фоторепортаж о поваленных деревьях и крупных ветвях после первого снегопада в Сургуте. Мокрый снег, который начал выпадать 5 октября, создал нагрузку на деревья, а восстановление электричества в дачных кооперативах стало одной из первоочередных задач городских служб.