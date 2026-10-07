Власти Сургута ищут подрядчика на изготовление стелы почти за 6 млн рублей

В Сургуте ищут подрядчика, который изготовит и установит стелу «Память жертвам, погибшим в мирное время». Начальная стоимость контракта составляет почти 6 млн рублей, следует из материалов муниципальной закупки.

Стелу планируют разместить на набережной в районе Сургутского государственного университета на улице Энергетиков, 22. Подрядчику предстоит не только изготовить саму композицию, но и благоустроить прилегающую территорию. Завершить работы необходимо до 20 декабря 2026 года.

Мемориал посвятят памяти людей, погибших в результате терактов, техногенных катастроф, чрезвычайных ситуаций и других трагедий мирного времени. Композиция будет состоять из семи вертикальных пилонов разной высоты на гранитном подиуме. В каждом пилоне предусмотрен сквозной силуэт летящего журавля с подсветкой.

Согласно дизайн-проекту, четыре колонны выполнят из нержавеющей стали, еще три − из натурального светло-серого гранита. Высота пилонов составит от 1,4 до 4,6 метра. Помимо самой стелы, проект предусматривает новые пешеходные дорожки, освещение и гранитную скамью.