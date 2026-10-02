Итоги фестиваля «Югра — вместе!» в 2026 году: концерты, спорт и викторина

Фестиваль «Югра — вместе!» завершился во всех муниципалитетах округа. За сентябрь его культурная программа собрала более 74 тысяч зрителей. Как сообщает канал «Югра официально», для жителей провели 315 концертов с участием 14 тысяч артистов.

В «Битве хоров» и игре «Код Югры» участвовали более 58 тысяч детей и родителей. Акция «Семья в движении» объединила свыше 45 тысяч человек, а «Палатки здоровья» посетили больше шести тысяч югорчан. Фестиваль также включал спортивные старты и творческие встречи.

В рамках фестиваля прошла викторина о родном крае. Ее участники получили квартиры, автомобили, квадроциклы, велосипеды и технику для дома. Подарки отправились в разные города и районы Югры. Указанные показатели относятся к разным мероприятиям: один человек мог участвовать в нескольких из них.

Ранее siapress.ru сообщал об итогах викторины: знания о регионе проверили почти 300 тысяч жителей, среди призов были шесть квартир, три автомобиля и 14 квадроциклов.