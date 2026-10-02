После ухода из Думы Югры Михаил Селюков продолжит преподавать и заниматься гуманитарной помощью

Михаил Селюков, который не вошел в новый созыв Думы Югры, рассказал СИА-ПРЕСС, чем планирует заниматься после завершения парламентской работы. По его словам, сейчас он хочет сосредоточиться на других направлениях – гуманитарной помощи участникам СВО и преподавании. Кроме того, после защиты диссертации доктора экономических наук у него стало больше работы в научной сфере.

Селюков отметил, что за 15 лет работы в Тюменской областной Думе и Думе Югры получил большой профессиональный опыт, однако сейчас не считает депутатский мандат необходимым условием для общественной деятельности – в первую очередь для него важно, чтобы работа была интересной, приносила удовлетворение и при этом была полезна людям.

«Это был большой, серьезный опыт общения с интересными людьми и развития профессиональных компетенций. Но сегодня мандат депутата не особо нужен. Мы живем в век технологической революции, когда можно напрямую доносить свои мысли и идеи, обращаться в органы власти и общаться с людьми без посредников», – сказал он.

Полностью уходить из публичной деятельности Селюков не собирается. Главным принципом своей дальнейшей работы он называет необходимость говорить правду и отвечать на вопросы, которые волнуют жителей.

«Самое важное – говорить правду. Неважно, являешься ты депутатом, общественным деятелем или обычным жителем Сургута и Югры. Нужно отвечать на тот запрос, который есть у людей», – считает бывший депутат.

В качестве примеров такого запроса Селюков привел цены в магазинах, ситуацию с очередями на АЗС и рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

При этом оценку нового созыва Думы Югры он дал достаточно сдержанно. По мнению Селюкова, в парламент пришло несколько неравнодушных депутатов, однако их, по его оценке, «не так много, как хотелось бы». Большинство же, считает бывший депутат, составили его прежние коллеги, которые давно работают в парламенте и придерживаются достаточно консервативного подхода.

Напомним, что одной из главных тем, с которой Селюков ассоциировался во время работы в Думе Югры, стала миграционная политика. Он неоднократно поднимал вопрос о том, сколько региональный бюджет тратит на социальные выплаты, образование и медицинскую помощь иностранцам и выступал за введение ценза оседлости для получения части региональных выплат.