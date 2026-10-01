В какие комитеты Госдумы нового созыва вошли депутаты от Югры

Депутат от Югры Павел Завальный сохранил пост первого заместителя председателя комитета Госдумы по энергетике, сообщает федеральный парламент по итогам первого пленарного заседания нового созыва.

Ольга Ануфриева, также представляющая Югру, продолжит работу в комитете по бюджету и налогам. Впервые избранный от округа Дмитрий Аксенов (он заменил в Госдуме бывшего главу Сургута Вадима Шувалова, который стал депутатом Тюменской облдумы) вошел в комитет по уголовному и административному законодательству. Вместе с ним в этом комитете будет работать переизбранный депутат от Ямала Дмитрий Погорелый.

Депутаты от объединенной тюменской территории получили и два председательских поста. Елена Панова, избранная по списку «Новых людей» от группы, в которую входят в том числе Югра, Ямал и Тюменская область, возглавила комитет по экологии. Представитель ЛДПР Владимир Сысоев стал председателем комитета по охране здоровья. Депутат от Тюменской области Эрнест Валеев возглавил комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах и мандатным вопросам.

Председателем Госдумы вновь переизбрали Вячеслава Володина.