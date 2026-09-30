В Югре утвердили выплаты супругам за 75 и 80 лет брака

В Югре утвердили единовременные выплаты супругам, прожившим в браке 75 и 80 лет. Пары смогут получить соответственно 75 тысяч и 80 тысяч рублей. Об этом сообщил губернатор Руслан Кухарук по итогам заседания правительства округа 28 сентября.

Раньше юбилейную выплату предоставляли за срок совместной жизни до 70 лет. Условия пересмотрели после обращений семейных пар, чей брак длится дольше.

«У нас есть достойные примеры крепких семей — и именно по просьбам старшего поколения мы воплощаем эти инициативы. Тем, кто долгие годы идёт рука об руку, — наша искренняя благодарность и поддержка», — отметил глава региона.

Выплату назначат одному из супругов. Для ее получения нужен стаж работы в Югре не менее 15 лет, оба супруга должны постоянно проживать в округе и иметь российское гражданство. Брак не должен быть прекращен или признан судом недействительным.

Ранее СИА-ПРЕСС сообщал о предложении увеличить югорский семейный капитал до 300 тысяч рублей.