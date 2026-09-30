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​На дорогах Сургута стали чаще гибнуть люди ‒ смертность выросла в 4,3 раза

Число погибших в ДТП в Сургуте выросло с трех до 13 за год

​На дорогах Сургута стали чаще гибнуть люди ‒ смертность выросла в 4,3 раза
Фото: siapress.ru, сгенерировано нейросетью

За январь-август 2026 года в ДТП в Сургуте погибли 13 человек ‒ более чем в четыре раза больше, чем за тот же период прошлого года, когда погибли трое. Рост составил 333,3%. При этом число пострадавших в авариях, наоборот, снизилось. За восемь месяцев 2026 года травмы получили 128 человек, годом ранее ‒ 136, следует из данных индекса безопасности дорожного движения iБДД, с которыми ознакомился СИА-ПРЕСС.

Семь человек погибли в ДТП с легковыми автомобилями, трое ‒ с участием мотоциклов и мопедов. Еще по одному погибшему приходится на пешеходов и категорию, куда входят велосипедисты, пользователи СИМ и другие участники движения.

На фоне роста смертности Сургут опустился в рейтинге безопасности дорожного движения. В августе город занял 1031-е место. Для сравнения, в апреле Сургут находился на 851-й строчке.

Среди городов с сопоставимой численностью населения Сургут также оказался в нижней части списка. Курск занял 1012-е место, Тверь ‒ 999-е, Астрахань ‒ 985-е, Сочи ‒ 898-е, Магнитогорск ‒ 703-е.


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Сегодня в 17:38, просмотров: 252, комментариев: 0
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