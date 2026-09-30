Реконструкцию канализационного коллектора у речки Черной в Сургуте завершат в ноябре

В Сургуте к концу ноября планируют завершить реконструкцию магистрального канализационного коллектора от КНС-3 у речки Черной до 114-й мехколонны. Как сообщила администрация города, общая протяженность трубопровода превышает 12 километров.

Более десяти километров прокладывают методом горизонтально направленного бурения, еще около двух километров обновят методом санации. Бурение рассчитывают закончить в ближайшие три недели. Работы идут по федеральному проекту «Модернизация коммунальной инфраструктуры» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Сейчас к системе подключены поселки Таежный и Дорожный, а также аэропорт Сургута. После реконструкции пропускная способность коллектора вырастет, что позволит в дальнейшем подключить к нему северо-западный жилой район. По оценке специалистов, новые трубы прослужат около 50 лет. После завершения работ на объект будет действовать пятилетняя гарантия.

Ранее СИА-ПРЕСС сообщал о ходе реконструкции этого коллектора: на тот момент строители проложили 5,7 километра труб.