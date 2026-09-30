Сквер имени Евлалии Кошкаровой в Сургуте получит новый пятиметровый вход с подсветкой

В Сургуте преобразится вход в Сквер Школьный имени Евлалии Кошкаровой, расположенный в 27-м микрорайоне на улице Мелик-Карамова. Старую надпись «Исторический парк» уберут, а вместо нее появится название «Сквер Школьный им. Е.А. Кошкаровой» с подсветкой. Об этом говорится на сайте муниципальных закупок.

Существующую конструкцию также отремонтируют и покрасят, а часть деревянных элементов заменят. Завершить работы должны до 18 ноября 2026 года.

Кроме того, у сквера появится еще один вход. Он будет заметно крупнее существующего ‒ пять метров в высоту и 4,5 метра в ширину. Новую входную группу сделают в виде арки на металлическом каркасе, облицуют композитными панелями и дополнят деревянными элементами. Наверху разместят объемные светящиеся буквы с названием сквера.

Внешний вид нового входа пока ориентировочный ‒ цвета и отдельные детали еще будут согласовывать.

На обновление существующего и установку нового входа власти потратят до миллиона рублей из бюджета Сургута. Работы выполнят по наказу избирателей, гарантия составит три года.

Напомним, это один из старейших парков Сургута. Его заложили еще в 1954 году ученики Черномысовской школы вместе с педагогами. Большую роль в создании парка сыграла учитель биологии Евлалия Кошкарова.

Восстанавливать территорию начали спустя десятилетия. Несколько лет здесь проводили субботники, высаживали деревья и постепенно благоустраивали пространство. В сентябре 2024 года сквер открыли после реновации: к тому времени здесь появились дорожки, лестница, освещение и ограждения.

Свое нынешнее название он получил позже. В апреле 2025 года власти официально назвали его сквером Школьным имени Евлалии Александровны Кошкаровой. Теперь под новое название переделают и существующий вход.