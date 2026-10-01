Газпром трансгаз Сургут победил в конкурсе Благотворитель Югры 2026

«Газпром трансгаз Сургут» победил в ежегодном конкурсе «Благотворитель Югры» среди коммерческих организаций. Об этом сообщил генеральный директор предприятия Олег Ваховский. В этом году на конкурс поступила 71 заявка из 12 муниципалитетов округа.

Компания поддерживает учреждения культуры, спорта, образования и социальной сферы, а также сотрудничает с общественными, ветеранскими и религиозными организациями. По словам Ваховского, эта работа ведется на протяжении многих лет.

«Победа в конкурсе — это высокая награда для всего коллектива и признание значимости благотворительных проектов, которые мы реализуем. Будем и дальше поддерживать инициативы, важные для жителей Югры», — отметил он.

Конкурс с 2024 года проводит департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры. Его цель — отметить организации и предпринимателей, которые поддерживают важные для региона проекты.

Ранее директор Сургутского музыкально-драматического театра рассказала СИА-ПРЕСС о поддержке театра компанией «Газпром трансгаз Сургут». Предприятие выступает генеральным партнером театра.