Как рефинансировать семейную ипотеку под 6% с одним ребенком после 1 октября

Семья с одним ребенком сможет снизить ставку по новой семейной ипотеке до 6% годовых, даже если изначально оформит кредит под более высокий процент. Как объяснили «РБК Недвижимости» в Минфине, для этого в течение первого года погашения нужно выплатить не менее половины стоимости купленного жилья либо половины суммы взятого кредита, а затем подать заявление на рефинансирование.

«После подачи и рассмотрения заявления на такое рефинансирование перерасчет произойдет со следующего платежного периода», — уточнили в Минфине.

Есть и способ сразу получить ставку 6%: внести первоначальный взнос в размере не менее половины стоимости жилья. Это больше минимального взноса в 20%, предусмотренного программой.

«Если размер первоначального взноса составит 50% и более от стоимости жилья, то для семей сохранится базовая льготная ставка 6% вне зависимости от количества детей и региона покупки недвижимости», — пояснили «РБК Недвижимости» в пресс-службе Минфина.

Эти условия станут актуальны для новых кредитов с 1 октября. В Югре, как и в большинстве регионов России, ставка для семей с одним ребенком составит 10%, с двумя детьми — 8%. В Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях ставки для таких семей будут 12% и 10% соответственно. Семьям, которым по новым условиям уже положена ставка 6% или ниже, снижать ее через этот механизм не потребуется.

Ранее СИА-ПРЕСС разбирал новые ставки и лимиты семейной ипотеки для жителей Югры. Для семьи с одним ребенком издание указывало ставку 10% и лимит кредита до 6 млн рублей.