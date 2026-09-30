В новом составе Думы Сургута 14 депутатов сохранили места, еще 11 избраны впервые

Территориальная избирательная комиссия Сургута завершила регистрацию избранных депутатов по итогам сентябрьских выборов. В городскую Думу восьмого созыва вошли 25 человек. При этом официально депутатские удостоверения им вручат уже 8 октября на первом заседании нового созыва.

Как пояснила председатель ТИК Сургута Светлана Гаранина, сегодняшнее заседание стало фактически предпоследним этапом работы комиссии. После подведения итогов выборов и публикации информации в «Сургутских ведомостях» избранные кандидаты в течение пяти дней предоставили необходимые документы, подтверждающие отсутствие ограничений для получения депутатского мандата.

«Сегодня территориальная избирательная комиссия в установленный законом срок регистрирует избранных кандидатов. Причем мы, еще раз повторюсь, регистрируем как окружные комиссии и депутатов, избранных в Тюменскую областную Думу, и в Думу Ханты-Мансийского автономного округа Югры, и в Думу города Сургута», − сказала Гаранина.

Как сообщили в Думе Сургута, новый состав парламента обновился почти наполовину:

− 14 депутатов перешли из седьмого созыва − Александр Олейников, Михаил Бехтин, Артем Гаврилов, Айдар Явишев, Виктор Пономарев, Владимир Клишин, Денис Синенко, Алексей Кучин, Дина Биглова-Фатова, Владимир Болотов, Сергей Парфенов, Богдан Гужва, Эмилия Трапезникова, Вадим Майоров;

− еще 11 избраны впервые. Из которых два − представители «Сургутнефтегаза» Валерий Голодюк, и Максим Обухов, три – «Газпрома − Игорь Руденко, Даниил Маркин и Давыд Глуховский, два − строительной отрасли − Сергей Путий и Анастасия Малыхина, три – бюджетной сферы − Елена Бубович, Сергей Фоменко и Илья Гриненко, а также один предприниматель − Виталий Колесников.

Кроме того, на заседании ТИК зарегистрировали избранных представителей Сургута в парламентах других уровней. В Тюменскую областную Думу по одномандатным округам прошли Галина Резяпова и Михаил Карнаухов. Сургутян, избранных в Думу Югры, пять: Александр Сальников, Ирина Урванцева, Олег Ваховский, Лариса Белоцерковцева и Сергей Кульпин.

Напоминаем, что кандидат в депутаты Думы Сургута восьмого созыва, президент Торгово-промышленной палаты и предприниматель Владимир Болотов может перейти в Думу Югры нового созыва. В таком случае его место в городской Думе окажется вакантным, а шестой одномандатный округ останется без депутата до проведения дополнительных выборов.