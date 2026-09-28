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​В Югре предложили расширить программы здоровья для детей из семей коренных народов

Общественники Югры обсудили новые меры поддержки коренных народов Севера

​В Югре предложили расширить программы здоровья для детей из семей коренных народов
Фото Общественной палаты Югры

Программы для детей из семей коренных народов, помощь жителям отдаленных поселений и подготовку специалистов обсудили на заседании комиссии Общественной палаты Югры. Участники предложили распространить опыт трех школ Сургутского района на другие территории округа.

Заседание комиссии по делам коренных малочисленных народов Севера прошло 24 сентября в Ханты-Мансийске. Его темой стал комплексный подход к сохранению здоровья: от профилактики и лечения до реабилитации. Разговор объединил представителей науки, здравоохранения, социальной сферы и общественных организаций.

Одно из главных направлений — здоровье детей, которые учатся и живут в школах-интернатах. Значительную часть года ребенок проводит там: интернат определяет не только учебный распорядок, но и питание, режим дня, возможности для движения. Исследования, представленные участникам встречи, показали сниженный уровень двигательной активности у младших школьников.

Ответом стал социально-образовательный проект «Здоровый ребенок в интернате», который инициировал департамент образования администрации Сургутского района. Для обследования детей специалисты выезжают непосредственно в места их проживания. На основе полученных данных разработаны и опробованы две программы: «Азбука здоровья» для младших школьников и «Здоровое поколение» для учащихся 5-11 классов. Они действуют в Угутской, Ляминской и Русскинской средних школах.

В программах учитывают культурную среду, в которой растут дети. В школьных коридорах создают места для двигательной активности, а одним из образов проекта стал Лосик, связанный с культурой ханты. О проблемах и перспективах такой работы рассказали директор Института профессионального образования коренных народов Югры Ольга Муллер и аспирантка Сургутского государственного университета Капиталина Худи.

По итогам обсуждения участники предложили оснащать интернаты спортивным оборудованием, в том числе для занятий традиционными видами спорта. Еще одна идея — готовить наставников по физической культуре не только из числа педагогов, но и среди носителей традиционных знаний: рыбаков и оленеводов. Программы, опробованные в Сургутском районе, предложено распространить по округу через систему повышения квалификации на базе Сургутского университета.

На заседании говорили и о развитии самого университета. Созданный на его базе Институт профессионального образования коренных народов должен объединить изучение языков и культурного наследия с подготовкой специалистов. О роли фундаментальных исследований в сохранении здоровья коренных народов рассказала заместитель директора медицинского института СурГУ Ольга Литовченко.

Отдельный вопрос — доступность медицинской помощи там, где живут представители коренных народов. Заместитель главного врача Октябрьской районной больницы Наталья Иванских представила опыт района: за отчетный период врачебные бригады совершили 53 выезда. Работают передвижная поликлиника и санитарная авиация, проведено почти три тысячи телемедицинских консультаций. Такие формы помощи позволяют жителям получать консультации специалистов без поездки в окружной центр.

Председатель комиссии Виктор Вискунов обратил внимание и на медицинскую реабилитацию. «Наша задача - интегрировать средства восстановления в традиционный уклад жизни», — отметил он. Участники заседания также обсудили меры социальной поддержки и работу общественных организаций по адаптации представителей коренных народов.

Уполномоченный по правам коренных малочисленных народов Югры Людмила Алферова подчеркнула, что забота о здоровье дополняет работу по сохранению языков и традиций: «Действительно, без здорового тела и духа, наверное, движения вперед у нас не будет».

Предложения, прозвучавшие на заседании, касаются разных ведомств и учреждений. Их общая цель — выстроить поддержку так, чтобы дети могли больше двигаться и укреплять здоровье в интернатах, а жители отдаленных территорий — получать необходимую медицинскую помощь ближе к дому.


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28 сентября в 18:17, просмотров: 697, комментариев: 0
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