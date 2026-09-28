Новый колумбарий в Сургуте планируют открыть летом 2027 года

Новый колумбарий в Сургуте начнут обустраивать рядом с городским крематорием. Сейчас объект проектируют, а первую очередь рассчитывают открыть летом 2027 года. Необходимость в новом объекте возникла после того, как в 2025 году в действующем колумбарии закончились свободные ячейки, рассказал директор МКУ «Ритуал» Игорь Фурив.

«В 2025 году в существующем колумбарии у нас закончились, к сожалению, места для хранения урн с прахом. На данный момент ведутся работы по проектированию, уже определен участок, где он будет. И думаю, что первая очередь уже будет введена летом 2027 года», – рассказал Фурив.

По словам директора «Ритуала», место рядом с крематорием выбрали с учетом растущего спроса на кремацию. Кроме того, территория действующего кладбища ограничена и со временем свободные участки для захоронений закончатся.

Пока новых ячеек нет, урны с прахом можно оставить на хранение в крематории. Эта услуга предоставляется бесплатно. После появления новых колумбарных ниш прах можно будет разместить там.

Строить объект планируют поэтапно. По предварительным расчетам, проект может предусматривать около 5 000 ячеек. При этом ежегодно предполагается вводить примерно по 500-700 новых мест. Точные параметры станут известны после завершения проектирования.

Ранее СИА-ПРЕСС писал, что за последние годы в городе заметно увеличился спрос на кремацию. В 2019 году в Сургутском крематории провели 680 процедур, а к 2025 году их число выросло примерно до 100 в месяц, или около 1 200 в год.

Сургутский крематорий работает с конца 2005 года. Первые шесть кремаций там провели в декабре того же года. Учреждение обслуживает не только Сургут и Сургутский район: услугами крематория пользуются жители других муниципалитетов Югры, ЯНАО и соседних регионов.