Самые дефицитные профессии в Югре осенью 2026: повары, врачи, сварщики

Повара, пекари и кондитеры стали самыми дефицитными специалистами в Югре в начале осени: на одну вакансию для них приходится в среднем одно активное резюме. По данным hh.ru, работодатели округа разместили предложения о работе по 157 профессиям, из которых 19 сервис относит к дефицитным. Ориентиром для такой оценки служат не менее четырех резюме на вакансию.

Следом по нехватке кандидатов идут администраторы магазинов и торговых залов — 1,4 резюме на вакансию. У продавцов-консультантов, кассиров, маляров, штукатуров и отделочников показатель составляет 1,6. У мерчандайзеров — 1,7, у врачей и монтажников — по 1,8.

В первую десятку дефицитных профессий также вошли фармацевты и провизоры — 2,1 резюме на вакансию, сварщики и агенты по недвижимости — по 2,2. В других направлениях работодателям Югры не хватает кладовщиков, торговых представителей, автомехаников, машинистов, курьеров, электриков и сантехников.

При этом в целом по рынку труда округа на одну вакансию приходится 7,8 резюме. Директор hh.ru Урал Оксана Сидлецкая отмечает, что даже в регионах с умеренной конкуренцией за рабочие места сохраняется нехватка медиков, сотрудников розницы и производственного персонала.

Среди дефицитных профессий самые высокие зарплатные предложения в Югре указаны для сварщиков — 267,1 тысячи рублей. Машинистам предлагают 198,6 тысячи рублей, курьерам и почтальонам — 190 тысяч рублей.