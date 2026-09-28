Работнику газозаправочной станции назначили четыре года колонии по делу об обрушении дома

Апелляционный суд изменил приговор работнику газозаправочной станции по делу об обрушении жилого дома на улице Мира в Нижневартовске. Вместо условного срока мужчине назначили четыре года лишения свободы в колонии общего режима, сообщает Следственный комитет Югры.

Трагедия произошла 4 декабря 2022 года. Как установили следствие и суд, работник станции заправил бытовой газовый баллон при минусовой температуре, несмотря на запрет, и превысил допустимый безопасный объем газа. Владелец принес баллон в квартиру. При нагревании он разгерметизировался и загорелся, после чего часть дома обрушилась.

Погибли десять человек, в том числе четверо детей. Еще три человека получили травмы. Суд первой инстанции признал работника станции виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также в повреждении чужого имущества по неосторожности, но назначил условное лишение свободы. Апелляция изменила наказание на реальный срок.