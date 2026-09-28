Тротуары у парка «За Саймой» в Сургуте могут появиться при строительстве дороги на Кайдалова

Жители Сургута просят привести в порядок подходы к парку «За Саймой» со стороны набережной Ивана Кайдалова и улицы Московской. На проблему обратила внимание горожанка Наталия Л.

«Парк «За Саймой» со стороны Кайдалова и Московской приведите в порядок. Парк есть, а подъездов и тротуара нет», – написала она в комментариях под постом СИА-ПРЕСС.

В администрации города пояснили, что благоустройство этой территории связано с более крупным дорожным проектом: «Выходы со стороны 24 микрорайона можно обновить в рамках строительства дороги Набережной Ивана Кайдалова. Мы работаем над реализацией этого проекта, но пока не можем назвать точные сроки».

Отметим, проблему подходов к парку со стороны набережной Ивана Кайдалова сургутяне поднимают не впервые. В апреле жители жаловались на состояние участка между домами №28 и 30 и парком «За Саймой». По их словам, там не было оборудованной парковки и безопасного тротуара. Тогда в качестве временной меры дорогу выровняли асфальтовой крошкой. При этом в мэрии признавали, что участок нуждается в полноценном строительстве с заменой дорожного полотна.

Также власти сообщали, что средства на строительство дороги по набережной Ивана Кайдалова от проспекта Пролетарского до проспекта Комсомольского предусмотрены в бюджете на 2027 год. На тот момент разрабатывалась проектная документация.

О планах по развитию этой территории власти говорили и в начале года. В январе глава Сургута Максим Слепов сообщал, что в число ключевых дорожных проектов 2026 года войдет проектирование набережной Ивана Кайдалова.

При этом благоустройство непосредственно парка «За Саймой» продолжается. К концу октября власти планируют завершить обновление последних участков дорожно-тропиночной сети и объединить их в единое кольцо.