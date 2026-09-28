Сургутские ЖК «Георгиевский» и «Жемчужина Оби» вошли в число номинантов ТОП ЖК-2027

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Два жилых комплекса ГК «Сибпромстрой» в Сургуте – «Георгиевский» и «Жемчужина Оби» – стали номинантами градостроительного конкурса новостроек ТОП ЖК-2027. Оба проекта представлены в номинации «Лучший доступный жилой комплекс-новостройка в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».

В конкурсе оценивают не только сами дома, но и качество жилой среды в целом – архитектуру, благоустройство, социальную и коммерческую инфраструктуру, безопасность, транспортную доступность и другие характеристики проектов. При отборе учитываются данные Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ) и показатели потребительских качеств жилых комплексов.

Отметим, что для «Георгиевского» это уже третий подряд конкурс ТОП ЖК. В 2025 году комплекс стал участником ТОП ЖК-2025, а в начале 2026 года вышел в финал ТОП ЖК-2026 в региональной номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в ХМАО – Югре».

ЖК «Георгиевский» построен на берегу Оби в районе Пойма-5. Проект задуман как полноценный жилой квартал: здесь предусмотрены дворы без машин, игровые и спортивные пространства, прогулочные зоны, парковки и коммерческие помещения. На территории также располагаются современные школа на 900 учеников и детский сад на 300 мест ‒ оба объекта застройщиком уже введены в эксплуатацию. Отдельное внимание уделяется озеленению – за последние годы здесь высадили несколько тысяч деревьев и кустарников.

У «Жемчужины Оби» тоже есть своя конкурсная история. Еще в 2023 году сургутский комплекс вышел в финал ТОП ЖК. Тогда же в федеральном конкурсе участвовал другой проект компании – ЖК «Белые ночи».

Оба нынешних номинанта продолжают участвовать и в рейтингах ЕРЗ. В сентябре 2026 года «Жемчужина Оби» стала первой среди высотных домов с результатом 36,65 балла, а «Георгиевский» получил 37,85 балла – самую высокую оценку среди десяти проектов «Сибпромстроя», представленных в рейтинге.

Сама компания также сохраняет сильные позиции по объемам строительства: по итогам 2025 года «Сибпромстрой» занял первое место в Югре по вводу жилья, введя вместе с «СГС-Югра» более 158 тысяч квадратных метров.

Теперь «Георгиевскому» и «Жемчужине Оби» предстоит пройти новый конкурсный цикл ТОП ЖК-2027. Он начнется 1 октября. После экспертной оценки определятся финалисты, а затем победители конкурса.

Erid: 2SDnjeYcCuq

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