Товарооборот Тюменской области с Узбекистаном вырос на 52%

Товарооборот Тюменской области с Узбекистаном за первые шесть месяцев 2026 года вырос на 52%. Об этом сообщил губернатор Александр Моор после встречи с послом республики в России Ботиржоном Асадовым.

По словам главы региона, Тюменская область поставляет в Узбекистан продукцию химической промышленности, полимерные материалы, изделия из стекла, бумаги, картона и древесины. Из республики в область поступают продовольствие, черные металлы и каучук.

На встрече стороны также обсудили сотрудничество в образовании и науке. Студенты из Узбекистана уже учатся в вузах Тюменской области и участвуют в культурной жизни региона. Теперь к работе на базе Межуниверситетского кампуса планируют привлечь узбекские университеты и научные организации. Среди возможных направлений — совместные исследования, магистерские программы и программы двойных дипломов.

Александр Моор напомнил, что между Тюменью и Ташкентом действует прямое авиасообщение. Губернатор считает, что у региона и Узбекистана есть возможности для дальнейшего расширения сотрудничества.