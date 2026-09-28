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В Сургуте открыта новая станция переливания крови — в четыре раза просторнее старой

В Сургуте открыли новую станцию переливания крови

В Сургуте открыта новая станция переливания крови — в четыре раза просторнее старой
Фото t.me/ugra_official

В Сургуте открылась новая станция переливания крови. Как сообщает «Югра официально», она почти в четыре раза просторнее прежней и может принимать более 120 доноров за смену. Суточный объем заготовки крови составляет до 90 литров.

Увеличение площади и мощности станции должно сделать процедуру удобнее для доноров и сократить время ожидания. Специалисты используют современные технологии заготовки и обработки крови, в том числе облучение ее компонентов для повышения безопасности. Также в три раза увеличилась мощность криобанка, в котором хранят региональные и стратегические запасы крови.

В целом новая станция переливания крови в Сургуте сможет перерабатывать более 25 тысяч литров крови и ее компонентов в год, что позволит закрыть потребности всех медицинских учреждений Югры. В частности, станция сможет выпускать специфическую плазму с антителами против вируса клещевого энцефалита. Отдельное внимание уделили криобанку, мощности которого увеличили в три раза. Планируется, что к концу 2027 года стратегический запас крови достигнет 32 тысяч литров.


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Сегодня в 19:13, просмотров: 241, комментариев: 0
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