После нескольких лет в Сургуте завершили работы на проезде Мунарева

В Сургуте завершили обустройство проезда Мунарева, который связывает два района города и помогает разгрузить улицу Геологическую. Об окончании работ сообщил глава города Максим Слепов.

На проезде обновили дорожное покрытие, обустроили широкие тротуары, газоны и парковки на 166 машиномест. Часть мест предназначена для маломобильных горожан. Деревья вдоль дороги планируют высадить после согласования работ с владельцами подземных коммуникаций.

По словам главы города, строители также решили проблему скопления дождевой воды на заезде между домом № 39 на улице Мелик-Карамова и домом № 4 на проезде Мунарева. Там установили дополнительный дождеприемный колодец и подключили его к системе дождевой канализации, строительство которой завершили в прошлом году. Новое асфальтовое покрытие уложили с учетом высоты проезда, необходимой для отвода воды.

Обустройство проезда Мунарева продолжалось несколько лет, там неоднократно менялись подрядчики и были претензии к качеству выполнения работ. До этого проезд, названный в честь первого градоначальника Сургута, десятилетиями стоял в абсолютно разваленном состоянии. Наконец, эта история завершена.