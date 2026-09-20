Югра вошла в топ-5 регионов России по безопасности дорожного движения

Югра заняла четвертое место из 80 регионов в рейтинге безопасности дорожного движения за 2025 год. Исследование подготовили при участии Комиссии по городской и окружающей среде Общественной палаты России, Союза российских городов и ГК «Урбантех».

Лидерами также стали Чеченская Республика, Ямало-Ненецкий автономный округ, Томская и Калининградская области. При составлении рейтинга учитывали не только число ДТП, погибших и пострадавших, но и транспортный риск, тяжесть последствий аварий, количество автомобилей, развитие дорожной инфраструктуры, плотность камер, затраты на дороги и обеспеченность врачами. Впервые в анализ включили аварийность за пределами городов.

Согласно исследованию, в 2025 году в Югре зарегистрировали 1 190 ДТП. В них погибли 106 человек, еще 1 617 получили травмы. По сравнению с предыдущим годом число погибших снизилось на 10,2%, раненых – на 4,8%, а общее количество аварий – на 2,2%.

Авторы рейтинга выделили несколько проблемных тенденций. В частности, за год на 55% выросла тяжесть последствий ДТП с участием людей в состоянии опьянения. Значительной остается и доля аварий с грузовым транспортом – 16,8% против 12,7% в среднем по России. По этому показателю Югра заняла шестое место среди регионов.

При этом исследователи указали на сравнительно небольшую долю ДТП с пешеходами в округе: 19,4% против 23,7% в среднем по стране. Аналитики связали это со «скоростным» профилем аварийности: люди чаще погибают, находясь внутри автомобилей. Кроме того, в Югре выросла доля ДТП, связанных с выездом на встречную полосу.

В качестве возможных направлений работы исследователи назвали создание и оборудование грузового каркаса, а также анализ мест и причин аварий с участием грузовиков. Для сохранения положительной динамики они также порекомендовали уделить больше внимания безопасности пешеходов как наиболее уязвимой категории участников дорожного движения.