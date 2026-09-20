Квартиру в викторине «ЮГРА – ВМЕСТЕ!» выиграла жительница Сургута

Сургутянка Юлия Манн выиграла квартиру в викторине «ЮГРА – ВМЕСТЕ!». О победе глава города Максим Слепов сообщил в своих соцсетях.

По словам главы города, официальное подтверждение жительница Сургута получила в день рождения старшего сына – ей пришло сообщение в MAX и письмо от организаторов. Теперь семье предстоит оформить необходимые документы.

«Для молодой семьи такой неожиданный выигрыш – хорошее подспорье», – написал Максим Слепов.

Розыгрыш продолжается: организаторы также заявляют о двух оставшихся квартирах, а среди других призов – квадроциклы, велосипеды, телевизоры, смартфоны и бытовая техника.

Присоединиться к викторине можно до 20:00.

Напоминаем, первая квартира в рамках викторины «Югра вместе!» досталась жителю Ханты-Мансийска.