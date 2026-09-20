Около 45% участников опроса СИА-ПРЕСС назвала этот сезон самокатов в Сургуте хуже предыдущего

Читатели СИА-ПРЕСС оценили поведение пользователей электросамокатов в Сургуте в этом сезоне. Почти половина участников опроса – 44,5% – считает, что по сравнению с прошлым сезоном ситуация стала хуже.

Еще 28,2% не заметили изменений. Улучшение отметили 13,6% опрошенных, столько же затруднились с ответом.

Напоминаем, что с начала сезона в Сургуте выписали 350 штрафов и блокировок за нарушения на прокатных электросамокатах. Чаще всего горожане ездили вдвоем или не спешивались на пешеходных переходах. Также блокировали аккаунты, которыми пользовались несовершеннолетние. Об этом СИА-ПРЕСС ранее рассказала заместитель директора департамента городского хозяйства администрации Сургута Анна Коршунова.

За восемь месяцев сотрудники ГАИ выявили 293 нарушения ПДД с участием средств индивидуальной мобильности. За это же время произошло 10 ДТП с электросамокатами, в которых пострадали 10 человек. Погибших нет. В эту статистику входят как прокатные, так и личные самокаты.