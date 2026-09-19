Молодые сургутяне впервые помогают организовывать выборы

В Сургуте впервые работает Молодежная избирательная комиссия. Ее создали при территориальной избирательной комиссии города. В состав вошли 16 молодых сургутян, сообщает администрация Сургута.

Участники комиссии помогают в организации выборов, следят за ходом голосования и рассказывают сверстникам о том, как устроен избирательный процесс. До этого члены молодежной комиссии уже получали опыт работы вместе со специалистами ТИК Сургута.

«Наша цель – воспитывать будущее поколение. Когда ты вкладываешь смыслы с самого раннего возраста – дети начинают лучше осознавать выборы и зачем они нужны. Посещая различные образовательные учреждения, я замечаю, что со временем подростки меняют свое мышление, значит наша деятельность приносит пользу», – поделилась председатель Молодежной избирательной комиссии при ТИК Сургута Анастасия Махова.

Сейчас все 16 членов комиссии задействованы в работе.