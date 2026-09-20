Во второй день выборов свой голос отдали более 100 тысяч сургутян

Сегодня, 20 сентября, в Сургуте проходит заключительный день голосования. Избиратели выбирают депутатов Государственной Думы РФ, Думы Югры, Тюменской областной Думы и Думы города. Об этом сообщает администрация города.

Участки открылись в 8:00 и будут работать до 20:00. Для получения бюллетеня необходимо предъявить паспорт. Проголосовать можно на своем участке по месту регистрации либо по месту фактического нахождения – при наличии соответствующего заявления.

Найти свой участок можно на сайте Территориальной избирательной комиссии города Сургута или через сервис ЦИК РФ. Также работает горячая линия по вопросам голосования: 52-20-22.

Во второй день голосования на избирательных участках Сургута проголосовали 106 446 человек, или 36,6% избирателей.