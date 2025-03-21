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​В Югре собрались представители муниципалитетов со всей России

Югра принимает Всероссийский муниципальный форум

​В Югре собрались представители муниципалитетов со всей России
Фото t.me/kuharuk_ruslan

В Ханты-Мансийске открылся региональный день II Всероссийского муниципального форума «Малая Родина – сила России». Югра впервые стала площадкой для этого крупного события, организованного Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления при поддержке Администрации Президента РФ.

Губернатор Югры Руслан Кухарук, выступая на открытии форума, подчеркнул символичность того, что именно в Югре обсуждаются темы исторического наследия и развития муниципалитетов. В 2025 году регион отмечает сразу несколько знаменательных дат: 80-летие Великой Победы, 95-летие со дня образования автономного округа и 65-летие открытия шаимской нефти. По словам губернатора, эти события глубоко переплетены с историей всей страны, и Югре есть чем гордиться и что рассказать другим регионам России.

На протяжении двух дней участники форума обсудят вопросы, касающиеся улучшения качества жизни в городах и сельских поселениях, укрепления социальной инфраструктуры и сохранения историко-культурного наследия. В работе форума принимают участие представители муниципальных образований, эксперты и общественные деятели со всей страны. Особое внимание уделено изучению лучших практик и формированию решений, которые затем будут включены в федеральную повестку.

Руслан Кухарук, который также является сопредседателем Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления, отметил важность взаимодействия между муниципалитетами, бизнесом и обществом. По его словам, эффективный диалог является ключевым фактором устойчивого развития территорий. Глава региона выразил уверенность, что решения и предложения, сформулированные участниками форума, станут весомым вкладом в достижение национальных целей и выполнение федеральных задач.

Югра, в свою очередь, готова активно делиться успешным опытом в области межнационального диалога, сохранения исторической памяти и устойчивого развития муниципалитетов. Регион также открыт для обмена опытом и изучения эффективных инициатив, реализуемых в других субъектах Российской Федерации.

Губернатор пожелал участникам продуктивной работы, конструктивных дискуссий и успешной реализации проектов, которые укрепят сотрудничество между регионами и послужат дальнейшему развитию местного самоуправления по всей стране.


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Сегодня в 13:17, просмотров: 125, комментариев: 0
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