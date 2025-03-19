В Югре прошел Всероссийский Кубок защитников Отечества

С 13 по 18 марта в Ханты-Мансийске состоялся Всероссийский Кубок защитников Отечества по зимним видам спорта. В соревнованиях приняли участие 475 спортсменов-ветеранов из 60 регионов России. Турнир стал масштабным событием в спортивной жизни страны, объединив участников, болельщиков и ведущих спортивных и общественных деятелей.

Торжественное открытие Кубка прошло в атмосфере единства и патриотизма. Парад регионов-участников и концертная программа задали яркий тон соревнованиям. Губернатор Югры Руслан Кухарук подчеркнул, что округ уже не раз подтверждал звание территории спорта и создания условий для проведения соревнований международного уровня. «Рад приветствовать спортсменов на югорской земле. Уверен, что здесь они почувствуют себя как дома и увезут с собой только теплые воспоминания. Приглашаю всех поддержать участников на спортивных площадках города. Желаю каждому успехов, новых достижений и личных побед», – отметил глава региона.

В числе почетных гостей турнира – полномочный представитель президента РФ в УрФО Артем Жога, министр спорта России Михаил Дегтярев, замминистра обороны России Анна Цивилева и президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков. Они отметили важность подобных мероприятий для поддержки ветеранов, их адаптации и вовлечения в спортивную жизнь страны.

Спортивная программа Кубка включала пять дисциплин:

Лыжные гонки

Биатлон

Сноуборд

Горные лыжи

Следж-хоккей

Особое внимание уделялось следж-хоккею – динамичной и зрелищной дисциплине. Поединки ветеранов СВО сражавшихся за Кубок вызвали огромный интерес у зрителей. В одном из самых эмоциональных матчей команда Югры встретилась со сборной Сахалинской области. Игра завершилась победой югорчан в серию буллитов.

«Югра – территория спорта! Яркими и запоминающимися победами сегодня порадовали болельщиков наши следж-хоккеисты и хоккеисты. Наши парни одержали победу по результатам эмоциональной серии буллитов. Поздравляю! Командный дух и настойчивость югорчан принесли заслуженный успех», – поделился впечатлениями Руслан Кухарук.

Организаторы соревнований уделили особое внимание адаптивному спорту. Заместитель министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева отметила, что для многих ветеранов спорт стал не только физической реабилитацией, но и возможностью самореализации. «В прошлом году по всей стране прошло около 40 спортивных мероприятий, в которых приняли участие более 2,5 тысяч ветеранов СВО с инвалидностью. В этом году мы выдаем ветеранам спортивные протезы и кресла-коляски, а также обеспечиваем инвентарем и экипировкой для следж-хоккея», – рассказала она.

Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков также подчеркнул значимость вовлечения ветеранов в паралимпийское движение: «Они покажут высокие результаты и будут конкурировать с нашими паралимпийцами – сильнейшими спортсменами мира. Россия традиционно занимает лидирующие позиции в международных соревнованиях, и ветераны СВО могут стать частью этого успеха».

Выбор Югры в качестве места проведения первого Кубка защитников Отечества не случаен. Округ обладает современной спортивной инфраструктурой, проверенной международными турнирами. Анна Цивилева отметила высокий уровень организации соревнований и выразила благодарность региону: «Результаты превзошли наши ожидания. Благодарю Министерство спорта, Паралимпийский комитет, команду главы региона за столь масштабное мероприятие. Действительно оно получилось зрелищным, масштабным. Очень интересные площадки, уровень подготовки спортивных команд восхищает».

Организаторы Кубка постарались сделать пребывание участников максимально комфортным и интересным. Помимо соревнований, ветераны приняли участие в экскурсиях, познакомились с историей и культурой Югры.

Завершился Кубок торжественной церемонией награждения победителей. Медали получили лучшие спортсмены, проявившие силу духа и волю к победе.

Полномочный представитель президента РФ в УрФО Артем Жога отметил, что адаптивный спорт в России набирает популярность и становится важной частью социальной интеграции ветеранов. «Те результаты, которые показывают ребята, их усердие и активность говорят о востребованности культуры адаптивного спорта. Они доказывают, что после тяжёлых испытаний можно подняться, преодолеть себя и добиться новых вершин», – подчеркнул он.