Вахтовики в ХМАО зарабатывают в среднем 168 тысяч рублей в месяц

ХМАО занял третье место в рейтинге регионов России с самыми высокими зарплатами для вахтовых работников. В зимние месяцы 2024/2025 года работодатели в округе предлагали в среднем 168 164 рубля в месяц, что на 16% выше, чем годом ранее. Об этом сообщили аналитики Авито Работы.

Согласно исследованию, наиболее высокооплачиваемыми в ХМАО стали вакансии в сфере ремонта и отделки помещений. Здесь вахтовые специалисты могли в среднем рассчитывать на 238 383 рубля в месяц.

«Лидером рейтинга стал Чукотский автономный округ – там соискателям, готовым отправиться на вахты, предлагали в среднем 170 098 руб/мес (+10% за год). Высокие зарплатные предложения для вахтовиков из Чукотки наблюдаются, в первую очередь, в сфере добычи угля, руд и других полезных ископаемых. В этой отрасли среднее предложенное вознаграждение зимой 2024/2025 годов достигло 257 436 руб/мес», – передают в источнике.

Аналитики также дополнили, что фактический доход зависит от продолжительности вахты, так как работодатели предлагают разные графики работы – 15, 30, 45, 60 или 90 дней.