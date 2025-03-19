У жителей Югры вырос интерес к зарубежным поездкам

В Югре наблюдается повышенный интерес на отдых за границей. Такой спрос вызван укреплением рубля. Трафик на сайты туроператоров во второй половине февраля вырос на 25%. Югорчане стали активно планировать поездки на лето, осень и зиму, сообщают аналитики МегаФона и «Слетать.ру».

«Укрепление рубля напрямую влияет на стоимость туров и покупательский интерес к отдыху за рубежом. В текущей ситуации туристы могут сэкономить от 10 до 30% в зависимости от стоимости путешествия. Мы фиксируем и увеличение глубины продаж, клиенты все чаще приобретают туры с вылетом осенью или зимой», ‒ рассказала руководитель международных проектов «Слетать.ру» Любовь Воронина.

Самыми активными пользователями туристических сайтов являются жители ХМАО в возрасте от 35 до 44 лет, на которых приходится 41% трафика. Женщины более активно планируют путешествия и тратят в полтора раза больше трафика, чем мужчины.

В целом по России больше всего вырос спрос на отдых в Китае и Вьетнаме, хотя лидерами остаются Египет, Турция, Таиланд и ОАЭ.