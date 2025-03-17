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​Министр спорта России Михаил Дегтярев встретился с Русланом Кухаруком и наградил югорчан

В Югру с рабочим визитом побывал министр спорта России Михаил Дегтярев

​Министр спорта России Михаил Дегтярев встретился с Русланом Кухаруком и наградил югорчан
Фото t.me/kuharuk_ruslan

В Ханты-Мансийск с рабочим визитом побывал министр спорта РФ, президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. В ходе встречи с губернатором Югры Русланом Кухаруком обсудили ключевые показатели развития физической культуры и спорта в автономном округе.

Михаил Дегтярев отметил высокий уровень организации Кубка защитников Отечества по зимним видам спорта, подчеркнув, что в Югре уделяется большое внимание развитию спортивной инфраструктуры.

Как рассказал своим подписчикам в соцсетях Руслан Кухарук, на сегодняшний день 61,4% югорчан регулярно занимаются физической культурой и спортом. В округе действует около 4 500 спортивных объектов, их количество ежегодно увеличивается. В Сургуте продолжается строительство пяти спортивных комплексов по концессионным соглашениям, а в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт» запланировано создание крытых ледовых арен в Нефтеюганске, Нижневартовске и Ханты-Мансийске.

Кроме того, активно развивается практика строительства модульных быстровозводимых спортивных объектов. В прошлом году были введены в эксплуатацию спортзал в Советском районе и лыжная база в поселке Ваховск Нижневартовского района. В 2024 году запланировано возведение бассейна в Нягани и первого в Югре «Фиджитал-центра» в Радужном. Также начнется строительство пяти новых спортивных объектов: физкультурно-спортивных комплексов в Пыть-Яхе и селе Варьеган, многофункционального комплекса в 27 квартале Нижневартовска, а также спортивных комплексов в Лянторе и Березово.

Развитие спорта в регионе охватывает и молодое поколение: 86,8% детей в Югре вовлечены в спортивные занятия. В округе работает 60 спортивных школ, а в каждом общеобразовательном учреждении созданы спортивные клубы. Важное внимание уделяется поддержке талантливых спортсменов и развитию наставничества. Югорский государственный университет и Центр спортивной подготовки сборных команд Югры стали федеральными экспериментальными площадками по разработке и внедрению целевой модели наставничества в сфере физической культуры и спорта.

Благодаря развитой инфраструктуре Югра стала традиционным местом проведения крупных международных турниров. В этом году регион готовится принять Лигу чемпионов Азии по шахматам, а с 14 по 26 июля состоится XXII Международный турнир по шахматам имени Анатолия Карпова.

В завершение визита состоялась торжественная церемония награждения спортсменов и тренеров Югры. Им вручили почетные знаки и удостоверения к званиям «Отличник физической культуры и спорта», «Заслуженный тренер России» и «Мастер спорта России». Губернатор Югры поздравил награжденных и пожелал им новых спортивных достижений.


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Сегодня в 14:13, просмотров: 128, комментариев: 0
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