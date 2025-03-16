В Советском районе ХМАО произошло смертельное ДТП

Вчера, 15 марта, на трассе «Югра» произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, водитель «Sitrak» не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся в грузовик, движущийся перед ним, сообщает ГАИ Югры.

«15 марта в 18:00 на 407 км автодороги «Югра», водитель «Sitrak» 1973 года рождения, по предварительным данным, не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства и допустил столкновение с грузовиком «Sitrak». В результате ДТП виновник автоаварии погиб на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи», – указали в сообщении.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.