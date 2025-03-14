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Замглавы Советского района Югры наказали за медленный ответ на обращение

Суд наказал замглавы Советского района за просроченный ответ на обращение

Замглавы Советского района Югры наказали за медленный ответ на обращение
Фото: freepik

Югорская межрайонная прокуратура выявила нарушения в работе администрации Советского района. Проверка показала, что заместитель главы не соблюдал сроки рассмотрения обращений граждан, сообщили на сайте прокуратуры Югры.

«Установлено, что в октябре 2024 года в администрацию Советского района поступило обращение местной жительницы. В нарушение требований Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» заместителем главы района письменный ответ на обращение направлен по истечении установленного 30-дневного срока», – передают в источнике.

По итогам проверки прокуратура возбудила административное дело по статье «Нарушение порядка рассмотрения обращений граждан». Суд признал заместителя главы района виновным и привлек к ответственности.


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Сегодня в 12:10, просмотров: 96, комментариев: 0
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