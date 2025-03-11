В ХМАО произошло ДТП с тремя пострадавшими

Накануне, 10 марта, на автодороге «Нягань – Талинка» в Октябрьском районе 34-летний водитель «Lexus» совершил необдуманный обгон на встречку и влетел в автомобиль «Chery». Об этом сообщает Госавтоинспекция Югры.

«10 марта 2025 года около 06:15 на 35 км автодороги «Нягань-Талинка» в Октябрьском районе, 34-летний водитель «Lexus», по предварительным данным, при выполнении маневра «обгон» в зоне действия дорожного знака «Обгон запрещен», выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение со встречным автомобилем «Chery», под управлением 50-летнего водителя», – передают в источнике.

В результате аварии пострадали оба водителя и пассажирка «Lexus».

За сутки на дорогах Югры зарегистрировали два ДТП – четыре человека получили травмы.