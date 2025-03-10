Безработица в ХМАО снизилась до 1,1%

Югра заняла третье место в России по самому низкому уровню безработицы, который в четвертом квартале 2024 года составил 1,1%. Об этом сообщает РИА Новости.

По сравнению с 2023 годом показатель снизился на 0,7 процентных пункта. Среднее время поиска работы в регионе – 2,7 месяца.

Лидером рейтинга стала Москва с уровнем безработицы 0,9%, второе место у Амурской области (1%). Четвертую строчку рейтинга занял ЯНАО, где безработица составляет 1,2%, а работу можно найти быстрее всего – в среднем за 0,9 месяца.

Эксперты считают, что в 2025 году уровень безработицы может немного вырасти. Это связано с замедлением экономического роста на фоне высоких ставок кредитования и ограниченными возможностями производственных мощностей. Однако, учитывая текущую ситуацию на рынке труда, маловероятно, что показатель превысит 3%.