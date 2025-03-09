Пока Нижневартовск готовится к строительству, в Сургуте термальный центр остается на стадии обсуждения

В Нижневартовске в ближайшее время начнется строительство современного термального комплекса, который сможет одновременно принимать до 900 человек. По словам местных СМИ, проект представили еще в феврале на заседании совета по вопросам развития инвестиционной деятельности в городской администрации.

Как сообщает портал ShopAndMall.ru, разработкой проекта площадью 5 980 квадратных метров занимается компания «Термы» под руководством Юрия Бычкова. Новый оздоровительный центр разместится в многофункциональном комплексе Green Park и предложит посетителям необычные варианты саун и хаммамов. Среди них — парная «Кикимора болотная», сауна по-черному «Баба Яга», цветочный хаммам, песчаная сауна и более десяти других видов парных.

Помимо термального комплекса, проект предусматривает арендуемые помещения площадью 578 квадратных метров. Здесь появятся кабинеты массажа, кафе, рестораны, бары и другие объекты сервиса.

По данным URA.ru, открытие центра запланировано на 2025–2026 годы.

Стоит отметить, что обсуждение строительства термального лечебно-оздоровительного комплекса ведется и в Сургуте. Возможно, что он появится в городе к 2031 году, сообщали на заседании Думы.

Кроме того, глава Сургута отмечал, термальные курорты могут появиться в районе НТЦ.