16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  89,1362   EUR  96,8609  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Без осадков, но с морозами – в Югре температура опустится ниже -30 °С

Начало недели в Югре будет солнечным, но холодным

​Без осадков, но с морозами – в Югре температура опустится ниже -30 °С
Фото: ru.freepik.com

В начале недели в Югре установится морозная, но преимущественно ясная погода. Прогнозом погоды поделился региональный ЦГМС.

В понедельник, 10 марта, синоптики прогнозируют небольшую облачность. Ветер северный, 2-7 м/с. Температура ночью опустится до -25…-30 °С, местами будет чуть теплее – около -18 °С. Днем в разных районах округа столбики термометров покажут от -12 до -17 °С, а в отдельных территориях потеплеет до -5…-10 °С.

Во вторник, 11 марта, станет еще холоднее. Ночью температура воздуха достигнет -27…-32 °С, а при облачности будет немного выше – в пределах -20…-25 °С. Днем ожидается -10…-15 °С, местами – до -4 °С. Ветер слабый, с переменными направлениями.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 09:35, просмотров: 117, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​«Это равнение на кого? На Клару Цеткин?»: в РПЦ призвали не праздновать 8 марта 861
  2. ​В Сургуте умер известный юрист Алексей Редькин 713
  3. ​Букеты подорожали, ювелирные изделия покупают реже: как изменились траты к 8 Марта 485
  4. Югорским заключенным разрешили завести домашнего питомца 480
  5. ​От кружков до благоустройства: Сургутский район представил девять инициативных проектов на окружной конкурс 420
  6. ​Без осадков, но с морозами – в Югре температура опустится ниже -30 °С 117
  7. ​ЕГЭ: доработать или отменить? Мнения читателей СИА-ПРЕСС разошлись 105
  1. ​СМИ: на Урале ревнивая жена побрила налысо и обмазала зеленкой любовницу мужа 13139
  2. Ozon построит склад в Сургуте в этом году 2861
  3. ​В Сургуте изменили время проведения проверки системы оповещения 1634
  4. ​Пустота ширит пустоту 1533
  5. В Сургуте могут повысить плату за школьные обеды 1513
  6. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 8-9 марта? // АФИША 1474
  7. ​СМИ: экс-замгубернатора ХМАО Алексея Шипилова перевели в СИЗО Тюмени 1457
  8. В Югорске от отравления газом погибли 12-летняя девочка и ее старший брат 1427
  9. ​Стоит ли смотреть фильм «Анора» // Впервые вижу 18+ 1414
  10. ​«Эскимо» встречает спортсменов: новый ледовый комплекс открылся в Тюмени при поддержке правительства 1381
  1. Военный хор перепел песню «Сигма Бой» ко Дню защитника Отечества 13224
  2. ​СМИ: на Урале ревнивая жена побрила налысо и обмазала зеленкой любовницу мужа 13139
  3. ​Белые буквы на кирпичной стене 5726
  4. ​Не заплатил – потерял жилье: что ждет должников по ЖКХ в 2025 году 4853
  5. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 1-2 марта? // АФИША 4738
  6. ​Более 900 спортсменов приняли участие в зимних сельских играх Тюменской области 4293
  7. ​McDonald’s, Coca-Cola, Visa, MasterCard, PepsiCo и Apple могут первыми вернуться в Россию 4046
  8. ​Сургутян приглашают на проводы зимы: концерт, ярмарка и народные забавы 3905
  9. ​АЗС без 95-го: сургутские автомобилисты столкнулись с нехваткой топлива 3272
  10. Утренняя встреча с космосом: расписание пролетов МКС в Сургуте 3225

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика