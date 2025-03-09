Начало недели в Югре будет солнечным, но холодным

В начале недели в Югре установится морозная, но преимущественно ясная погода. Прогнозом погоды поделился региональный ЦГМС.

В понедельник, 10 марта, синоптики прогнозируют небольшую облачность. Ветер северный, 2-7 м/с. Температура ночью опустится до -25…-30 °С, местами будет чуть теплее – около -18 °С. Днем в разных районах округа столбики термометров покажут от -12 до -17 °С, а в отдельных территориях потеплеет до -5…-10 °С.

Во вторник, 11 марта, станет еще холоднее. Ночью температура воздуха достигнет -27…-32 °С, а при облачности будет немного выше – в пределах -20…-25 °С. Днем ожидается -10…-15 °С, местами – до -4 °С. Ветер слабый, с переменными направлениями.