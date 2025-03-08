В Югре предложили снять фильм о первооткрывателе нефти в Западной Сибири Фармане Салманове

В Югре могут снять фильм, посвященный первооткрывателю нефти Западной Сибири Фарману Салманову. Это предложение озвучил губернатор ХМАО Руслан Кухарук во время международного фестиваля кинодебютов «Дух огня», который проходит в Ханты-Мансийске с 5 по 9 марта. Об этом сообщает ТАСС.

«Сегодня нужно про человека труда рассказывать понятным языком. <…> Как сделать так, чтобы захотел человек (идти в рабочие профессии и в нефтегазовую сферу) — вот это, мне кажется, задача, которая сегодня стоит перед нами и перед кино. У нас есть история, которой мы гордимся – сделать замечательное кино про подвиг Фармана Салманова, который шел наперекор всему и доказывал, что нефть в Западной Сибири есть. Благодаря его труду открыли тут нефть и это стало нефтегазовой провинцией, одной из ведущих в мире. Запрос [на такой фильм, прославляющий человека труда] у отрасли сегодня точно есть, как и у органов власти», – отметил Кухарук.

Отметим, что Фарман Салманов – геолог, во многом определивший развитие нефтегазовой отрасли в Западной Сибири. Благодаря его работе было обнаружено более 150 месторождений нефти и газа. Он также автор более 150 научных статей и десяти монографий. Имеет множество почетных званий и наград.