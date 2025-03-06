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​Югорскую лыжницу лишили серебра на чемпионате России – эксперты не согласны с решением судей

Лыжницу из Югры дисквалифицировали за касание лыж соперницы

​Югорскую лыжницу лишили серебра на чемпионате России – эксперты не согласны с решением судей
Фото и видео: ​телеграм-канал «Матч! Биатлон и лыжи»

На чемпионате России по лыжным гонкам, который проходит в Казани, разгорелся скандал. Югорскую лыжницу Анастасию Кириллову дисквалифицировали после финального спринта, лишив серебряной медали. Судьи посчитали, что во время гонки она пересекла лыжню и задела лыжи соперницы Алены Барановой. В результате Кириллову переместили на последнее место в итоговом протоколе, передает телеграм-канал «Матч! Биатлон и лыжи».

Комментатор и советник министра спорта России Дмитрий Губерниев жестко высказался о судействе и организации турнира, отметив, что о наказании Кирилловой журналисты узнали не от официальных представителей, а от главного тренера сборной Югры Сергея Турышева.

«Организаторы чемпионата никому не сообщают информацию. Идут какие-то разбирательства, а люди молчат. Если бы не Турышев, мы бы продолжали поздравлять Кириллову с серебром, а она уже дисквалифицирована. Это предвзятое отношение к одним спортсменам и стерильное – к другим», – возмутился Губерниев.

Он также напомнил, что год назад Александр Большунов в Малиновке мешал Артему Горбунову финишировать в спринте, но тогда судьи не стали его дисквалифицировать.

«Когда Большунов год назад в Малиновке мешал Горбунову финишировать в спринте, его никто не дисквалифицировал. Саша — «священная корова», его боятся трогать по ряду причин. Я люблю Александра, но правила одинаковы для всех», – добавил комментатор.

Издание также передает, что лыжник Савелий Коростелев выразил мнение, что контакт Кирилловой с Барановой не был настолько грубым, чтобы так жестко наказывать югорчанку.

Спорный эпизод возник и в мужском спринте, добавляет ugra-news.ru. В полуфинале Александр Большунов перекрыл лыжню Сергею Устюгову, мешая ему выйти вперед. В ответ югорчанин махнул палкой в сторону соперника, а после финиша высказал претензии более молодому товарищу по сборной.

Позже Устюгов признал, что вспылил и готов извиниться перед Большуновым, но отметил, что подобные ситуации повторяются из года в год.

«Столько моментов было, и у меня уже просто накипело. Я понимал, что если я ему ничего не скажу, то в следующий раз он снова так будет делать. Я был в аналогичной ситуации, когда Саша Большунов уходил в этом же забеге, прыгнул перед Костей Тиуновым, но я сделал это максимально комфортно, чтобы он не остановился, не задел лыж, смог рассчитать правильно», – объяснил спортсмен.

Отметим, что сегодня на чемпионате России в Казани состоятся гонки на 10 км свободным стилем у мужчин и женщин. Также впереди командный спринт и эстафеты.


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Сегодня в 10:28, просмотров: 147, комментариев: 0
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