В 2024 году в ХМАО увеличилось количество разводов

За 2024 год в ХМАО сократилось количество браков и увеличилось количество разводов. В январе-декабре прошлого года в округе официально зарегистрировали отношения 9 980 пар, а развелись – 9 332 пары, следует из данных Тюменьстата.

«В январе-декабре 2024 года в округе официально зарегистрировали отношения 9 980 пар, развелись – 9 332 (в январе-декабре 2023 года – 11 610 и 9 928 соответственно). На 100 заключенных браков приходится 94 развода, против 86 в соответствующем периоде 2023 года. Коэффициент брачности в расчете на одну тысячу человек составил 5,7‰, коэффициент разводимости – 5,3‰ (в январе-декабре 2023 года – 6,7 и 5,7‰ соответственно)», – говорится в сообщении.

Помимо этого, в 2024 году сократился и уровень рождаемости. В прошлом году в округе родилось 18 742 ребенка, что на 0,2% меньше, чем в соответствующем периоде 2023 года.

«Уровень рождаемости уменьшился с 10,8 до 10,6‰ в расчете на одну тысячу населения», – добавили в Тюменьстате.

Между тем в прошлом году в ХМАО увеличилось число умерших. Их количество составило 11 328 человек, что на 5,6% больше, чем за соответствующий период 2023 года.