Две несовершеннолетние пассажирки Fiat получили травмы на трассе «Сургут − Нижневартовск»

Накануне, 27 декабря, на автодороге «Сургут − Нижневартовск» произошло ДТП с большегрузом. В результате аварии пострадали два ребенка, сообщает Госавтоинспекция Югры.

«В 16:00 на 30 км автодороги «Сургут-Нижневартовск» в Сургутском районе, 60-летний водитель автомобиля «Fiat», по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и допустил неуправляемый занос автомобиля на полосу встречного движения, где произошло столкновение с большегрузом «Renault Premium». В результате ДТП две несовершеннолетние пассажирки Fiat получили травмы», − говорится в сообщении.

Всего за минувшие сутки на дорогах округа зарегистрировали восемь ДТП, в которых 11 человек получили травмы.