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Новости

  • ​Куда сходить в Сургуте на выходных 29-30 декабря? // АФИША

    ​Куда сходить в Сургуте на выходных 29-30 декабря? // АФИША

    26 декабря в 14:55
    729 0
  • ​В Сургуте зажгут еще одну новогоднюю елку

    ​В Сургуте зажгут еще одну новогоднюю елку

    Сегодня в 16:36
    281 0
  • ​Возле мэрии в ХМАО провалился асфальт под снегоуборочной техникой

    ​Возле мэрии в ХМАО провалился асфальт под снегоуборочной техникой

    Сегодня в 16:18
    325 0 
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Почти две тысячи жалоб поступило от югорчан на уборку снега

Губернатор Югры поручил усилить контроль за уборкой дорог

Почти две тысячи жалоб поступило от югорчан на уборку снега
Фото: администрация Сургута

Губернатор Югры Руслан Кухарук поручил главам муниципалитетов уделять особое внимание качеству уборки улично-дорожной сети. Поводом для этого стали многочисленные жалобы жителей: по данным Центра управления регионом, поступило 1 812 сообщений, связанных с некачественной очисткой дорог и тротуаров от снега.

«Основная причина – неисполнение подрядными организациями условий муниципальных контрактов в связи с недоукомплектованностью специализированной техникой», − сообщил губернатор в своем телеграм-канале.

Кухарук подчеркнул, что главы муниципалитетов должны начинать и заканчивать свой рабочий день мониторингом состояния дорог. Он поручил проанализировать все требования, предъявляемые к подрядным организациям, чтобы не допускать к работе неподготовленные компании.

Ранее глава Сургута Максим Слепов рассказал о планах ужесточить требования к подрядчикам. Важным критерием станет обеспеченность техникой.


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Сегодня в 15:23, просмотров: 317, комментариев: 0
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