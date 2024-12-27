В Когалыме водитель проехал на «красный» и попал в ДТП

Вчера, 26 декабря, в Когалыме на проспекте Нефтяников столкнулись два легковых автомобиля. По предварительным данным, водитель «Mercedes» проехал на красный свет светофора и столкнулся с автомобилем «Toyota», сообщает ГАИ Югры.

«26 декабря около 17:30 на проспекте Нефтяников в городе Когалым, 30-летний водитель «Mercedes», по предварительным данным, при проезде регулируемого перекрестка на запрещающий сигнал светофора, не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем «Toyota», движущимся во встречном направлении на разрешающий сигнал светофора», ‒ говорится в сообщении.

В ДТП пострадали оба водителя и два пассажира Mercedes. Сотрудники ГАИ отметили, что в момент аварии все участники не были пристегнуты ремнем безопасности.