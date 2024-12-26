В ХМАО заработал центр для пострадавших от домашнего насилия и бездомных

В Нягани открылся кризисный центр для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Там помощь смогут получить бездомные и жертвы домашнего насилия. Об этом сообщает NEFT.

Центр расположен в здании на улице Энергетиков, 55. В настоящий момент для постояльцев подготовлена одна комната, рассчитанная на мужчин. Здесь можно переночевать, пожить некоторое время и получить питание.

«С нового года центр запустит программу социальной адаптации. Постояльцами займутся социальные педагоги, помогут им в поиске родственников и работы. Позднее в няганском филиале запустят интернат для пожилых жителей», – передают в источнике.

Для женщин, переживших домашнее насилие, предусмотрят отдельное помещение. Каждая зона центра будет оборудована собственным входом.