Объекты здравоохранения ХМАО получили 30 автомобилей скорой помощи

В учреждения здравоохранения Югры доставили новые автомобили скорой помощи. Запросы на обновление медицинского транспорта звучали от руководителей объектов и депутатов округа, сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук в своих соцсетях.

«В этом году приобретено 30 автомобилей для девяти медицинских организаций с подразделениями в труднодоступных и отдаленных населенных пунктах Белоярского, Березовского, Кондинского, Нижневартовского, Октябрьского, Советского и Ханты-Мансийского районов», ‒ написал он.

Новую технику будут использовать для выездной работы мобильных медицинских бригад, оказания помощи на дому и доставки пациентов к месту оказания медпомощи.

До конца 2024 года все автомобили будут доставлены в учреждения здравоохранения региона.