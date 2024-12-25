Меньше половины жителей ХМАО ощущают новогоднее настроение

За неделю до Нового года праздничное настроение появилось у трех из десяти жителей ХМАО. Информация об этом следует из опроса сервиса SuperJob.

«Новогоднее настроение уже есть у 32% жителей ХМАО. Еще 9% имитируют его ради близких: «Те, у кого есть семья, дети, должны обеспечить хотя бы минимальное новогоднее настроение своим родным и близким, потому что мы вспоминаем все праздники нового года, умножаем эмоции. А дети вообще по-другому видят миры». 49% респондентов не скрывают отсутствия новогоднего настроения: «Пока не хватает времени на это», ‒ говорится в сообщении.

Интересно, что женщины чаще мужчин замечают появление праздничного настроения по случаю приближения Нового года. В предвкушении торжества уже находится каждый третий житель ХМАО до 35 лет.